Крупная кража в Баку

В Баку из сейфа супермаркета украдены две тысячи манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что инцидент произошел в поселке Мардакян Хазарского района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского РУП, был выявлен и задержан житель столицы Дашгын Мамедов, подозреваемый в хищении двух тысяч манатов из сейфа, а также табачных изделий на сумму 60 манатов из другого супермаркета.

По данному факту в Хазарском РУП проводится расследование.