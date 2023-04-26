https://news.day.az/society/1558913.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В Баку из сейфа супермаркета украдены две тысячи манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Было отмечено, что инцидент произошел в поселке Мардакян Хазарского района.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского РУП, был выявлен и задержан житель столицы Дашгын Мамедов, подозреваемый в хищении двух тысяч манатов из сейфа, а также табачных изделий на сумму 60 манатов из другого супермаркета.
По данному факту в Хазарском РУП проводится расследование.
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