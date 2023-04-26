В Лачине найдены человеческие останки
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В прокуратуре Губадлинского района проводится расследование по факту обнаружения 25 апреля при проведении инженерно-саперных работ на территории освобожденного от оккупации села Бюлюлдюз Лачинского района черепной кости и фрагментов других костей, предположительно принадлежащих человеку, сообщает в среду Day.Az.