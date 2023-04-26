https://news.day.az/society/1558925.html Цепная авария в Баку - ФОТО
Цепная авария в Баку - ФОТО
Сегодня утром в тоннеле на улице Ага Нейматуллы Наримановского района Баку произошла цепная авария с участием четырех автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате столкновения автомобилей марок Ford, Honda, KIA и Infiniti движение на этом участке дороги было затруднено, образовался транспортный затор.
Во время инцидента никто не пострадал, автомобилям нанесен серьезный ущерб.
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