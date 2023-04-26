Цепная авария в Баку

Сегодня утром в тоннеле на улице Ага Нейматуллы Наримановского района Баку произошла цепная авария с участием четырех автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате столкновения автомобилей марок Ford, Honda, KIA и Infiniti движение на этом участке дороги было затруднено, образовался транспортный затор.

Во время инцидента никто не пострадал, автомобилям нанесен серьезный ущерб.