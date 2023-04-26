Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Тертере

ANAMA распространило дополнительную информацию об минном инциденте в Тертерском районе.

Как передает Day.Az, в информации говорится: "26 апреля 2023 года в направлении села Суговушан Тертерского района на неразминированной территории произошел разрыв мины. В результате разрыва противопехотной мины пострадал водитель Международного фонда Евразия Пресс Бабашов Хазар Тариэль оглу (1990 г.р.), привлеченный к операции по разминированию. У пострадавшего ампутирована правая нога выше щиколотки, его состояние оценивается как стабильное".

В Агентстве предупредили, что на освобожденных территориях сохраняется минная угроза.