Подробности пожара в больнице в Гяндже

Как сообщалось ранее, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в больнице № 1 имени Аббаса Сахата в городе Гянджа.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Гянджинского регионального центра.

При оценке условий на месте происшествия было установлено, что пожар произошел на электрической установке, расположенной в подвале пятиэтажного здания больницы.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, проведенным в соответствии с условиями эксплуатации, пожар был потушен в короткие сроки, не было допущено его распространения, здание больницы было защищено от пожара. Также в безопасную зону были эвакуированы 58 больных и 90 человек персонала больницы. В отделении интенсивной терапии больницы было обнаружено тело Мамедовой Назили Габиб гызы 1963 года рождения.