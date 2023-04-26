https://news.day.az/society/1558986.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 71 случай заражения коронавирусом, 73 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 199 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 820 762 человека вылечились, 10 233 скончались, число активных больных - 204. За прошедшие сутки проведено 1585 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 585 820 тестов.
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