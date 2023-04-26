В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Азербайджане выявлен еще 71 случай заражения коронавирусом, 73 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 199 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 820 762 человека вылечились, 10 233 скончались, число активных больных - 204. За прошедшие сутки проведено 1585 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 585 820 тестов.