Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 434 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 246, вторую дозу получили 138, бустерную дозу - 34 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 16.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 959 861, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 335, вторую дозу получили 4 880 719, бустерную дозу - 3 402 675 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 132 человека.