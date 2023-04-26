https://news.day.az/society/1558994.html Объявлена дата очередного отбора вакансий конкурса по переводу учителей
Объявлена дата очередного отбора вакансий конкурса по переводу учителей
Следующий этап отбора вакансий конкурса по переводу учителей государственных общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства науки и образования, начнется 28 апреля в 11:00.
Об этом Day.Az сообщили в Центре человеческих ресурсов Института образования.
Было отмечено, что в отборе вакансий, который состоится в указанную дату, могут принять участие кандидаты, зарегистрированные на конкурс и имеющие электронную заявку. Электронная система отбора вакансий будет активна до 11:00 2 мая.
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