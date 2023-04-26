Объявлена дата очередного отбора вакансий конкурса по переводу учителей

Следующий этап отбора вакансий конкурса по переводу учителей государственных общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства науки и образования, начнется 28 апреля в 11:00.

Об этом Day.Az сообщили в Центре человеческих ресурсов Института образования.

Было отмечено, что в отборе вакансий, который состоится в указанную дату, могут принять участие кандидаты, зарегистрированные на конкурс и имеющие электронную заявку. Электронная система отбора вакансий будет активна до 11:00 2 мая.