Посредством "колл-центра" Агентства Азербайджана отвечено на более чем 31 тыс. обращений по вопросам интеллектуальной собственности

В течение 2022 года посредством "колл-центра" было отвечено на более чем 31 730 обращений по вопросам интеллектуальной собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов, выступая на конференции на тему "Женщины и интеллектуальная собственность: инновации и творчество".

Он отметил, что деятельность "колл-центра", созданного в рамках новых проектов инфраструктуры, оказала положительное влияние на дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг в сфере регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе объектов промышленной собственности, а также на рост изобретательской и патентной активности.

"Согласно опросам, деятельность "колл-центра" получила самую высокую оценку в общественном мнении", - сказал Камран Иманов.