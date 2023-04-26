Уничтожены наркотики на 223 млн манатов

26 апреля при участии представителей СМИ и представителей надлежащих структур уничтожено 4 тонны 646 кг 593, 396 г и 80 944 таблеток различных видов наркотических средств, психотропных веществ, а также 39 031 куст конопли.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Управления по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета.

Стоимость уничтоженных наркотиков на "черном" рынке составляет 223 миллиона манатов.