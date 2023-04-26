В Шуше выпал снег, в Ходжавенде и Физули – град

Обнародована фактическая погода на территории страны.

Как сообщает Day.Az, по информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 17:00 26 апреля, в городе Шуша выпал снег, в Шамкирском, Гёйгёльском, Нафталанском, Ярдымлинском и Гядабейском районах была гроза, временами шел дождь.

В городе Шуша, в селах Зогалбулаг, Азых и Туг Ходжавендского района, в селах Каджар и Диваналылар Физулинского района выпал град диаметром 10-12 мм.