https://news.day.az/society/1559055.html КПП в Лачине снабжен питьевой водой - ФОТО
КПП в Лачине снабжен питьевой водой - ФОТО
26 апреля 2023 года контрольно-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы на суверенных территориях Азербайджана в начале дороги Лачин-Ханкенди, обеспечен питьевой водой.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов, сотрудники госагентства водных ресурсов создали каптажное сооружение в русле реки Хякяри, отсюда до пропускного пункта проложена линия воды и установлен гидрофор.
В настоящее время контрольно-пропускной пункт обеспечен питьевой водой.
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