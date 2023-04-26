КПП в Лачине снабжен питьевой водой

26 апреля 2023 года контрольно-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы на суверенных территориях Азербайджана в начале дороги Лачин-Ханкенди, обеспечен питьевой водой.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов, сотрудники госагентства водных ресурсов создали каптажное сооружение в русле реки Хякяри, отсюда до пропускного пункта проложена линия воды и установлен гидрофор.

В настоящее время контрольно-пропускной пункт обеспечен питьевой водой.