https://news.day.az/society/1559082.html Цепная авария на трассе в бакинский аэропорт
Цепная авария на трассе в бакинский аэропорт
В Сураханском районе Баку произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована на аэропортовской трассе. В результате происшествия автомобилям был нанесен серьезный ущерб. В результате аварии пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован на машине скорой помощи.
Чтобы избежать заторов на шоссе, сотрудники DYP отрегулировали движение автомобилей.
Детали инцидента расследуются.
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