Цепная авария на трассе в бакинский аэропорт

В Сураханском районе Баку произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована на аэропортовской трассе. В результате происшествия автомобилям был нанесен серьезный ущерб. В результате аварии пострадал один человек. Пострадавший был госпитализирован на машине скорой помощи.

Чтобы избежать заторов на шоссе, сотрудники DYP отрегулировали движение автомобилей.

Детали инцидента расследуются.