https://news.day.az/society/1559089.html Цепная авария в Баку: сгорел автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО
Цепная авария в Баку: сгорел автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.
Так, легковые автомобили Mercedes, Skoda и Daewoo врезались в грузовик. В результате аварии сгорел автомобиль марки Daewoo. Другой участник ДТП - "ВАЗ-2107" деформировался.
По предварительной информации, в результате цепной аварии пострадали три человека.
По данному факту проводится расследование.
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