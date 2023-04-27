Цепная авария в Баку: сгорел автомобиль, есть пострадавшие

В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.

Так, легковые автомобили Mercedes, Skoda и Daewoo врезались в грузовик. В результате аварии сгорел автомобиль марки Daewoo. Другой участник ДТП - "ВАЗ-2107" деформировался.

По предварительной информации, в результате цепной аварии пострадали три человека.

По данному факту проводится расследование.