https://news.day.az/society/1559116.html Смертельное ДТП в Евлахе
Смертельное ДТП в Евлахе
В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Opel Zafira Мулайимов Вугар 1982 года рождения, двигаясь в направлении Шекинского района, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги. В результате ДТП автомобиль перевернулся, водитель скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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