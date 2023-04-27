Смертельное ДТП в Евлахе

В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Opel Zafira Мулайимов Вугар 1982 года рождения, двигаясь в направлении Шекинского района, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги. В результате ДТП автомобиль перевернулся, водитель скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.