Вниманию желающих поступить на госслужбу

30 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типам административных должностей B (административные исполнительные должности).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамен начнется в 11.00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10.45, к экзамену не допускаются.

Зарегистрировавшиеся для участия в нем кандидаты должны распечатать с сайта ГЭЦ пропуск на экзамен. Также кандидатам представляется памятка с рекомендациями в связи с экзаменационным процессом, правилами и пр.

При себе кандидаты должны иметь удостоверяющий личность документ и пропуск на экзамен.