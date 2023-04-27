Вниманию желающих поступить на госслужбу
30 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типам административных должностей B (административные исполнительные должности).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.
Экзамен начнется в 11.00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10.45, к экзамену не допускаются.
Зарегистрировавшиеся для участия в нем кандидаты должны распечатать с сайта ГЭЦ пропуск на экзамен. Также кандидатам представляется памятка с рекомендациями в связи с экзаменационным процессом, правилами и пр.
При себе кандидаты должны иметь удостоверяющий личность документ и пропуск на экзамен.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре