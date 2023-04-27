https://news.day.az/society/1559179.html В Шеки перевернулся автомобиль
В Шеки перевернулся автомобиль
В Шеки перевернулся легковой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в поселке Челабихан.
Так, легковой автомобиль марки ВАЗ-21000, которым управлял житель села Гудула 48-летний Исагов Тельман Неджмеддин оглы, перевернулся во время движения.
Во время ДТП водитель Т.Исагов и его пассажир 49-летний Ибрагимхалилов Эльчин Идрис оглы получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.
По факту в Шекинком РУП ведется расследование.
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