В Шеки перевернулся автомобиль

В Шеки перевернулся легковой автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в поселке Челабихан.

Так, легковой автомобиль марки ВАЗ-21000, которым управлял житель села Гудула 48-летний Исагов Тельман Неджмеддин оглы, перевернулся во время движения.

Во время ДТП водитель Т.Исагов и его пассажир 49-летний Ибрагимхалилов Эльчин Идрис оглы получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту в Шекинком РУП ведется расследование.