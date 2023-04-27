Поножовщина в Баку

Вчера вечером около 23:00 во время мероприятия в доме торжеств "White Palace", расположенного в Бинагадинском районе, произошла драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", что С.П. 2006 года рождения ранил ножом в грудь и задел левую руку Х.Х., 2005 г.р., после чего убежал. В результате оперативно-розыскных мероприятий С.П. задержан и доставлен в 4-й отдел полиции Бинагадинского РУП.

Сообщается, что оба человека в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в Бинагадинском РУП проводится расследование.