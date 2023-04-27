Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 28 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм. рт. ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых западных районах ожидаются временами осадки, грозы, возможен град, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.