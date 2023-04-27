https://news.day.az/society/1559238.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В столице совершена кража на сумму 7 тысяч манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что со склада во дворе одного из домов поселка Шувялан были украдены предметы домашнего обихода и строительные инструменты на сумму 7 000 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского РУП, установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи местный житель, ранее судимый Аббас Алиев.
По факту ведется расследование.
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