Крупная кража в Баку

В столице совершена кража на сумму 7 тысяч манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что со склада во дворе одного из домов поселка Шувялан были украдены предметы домашнего обихода и строительные инструменты на сумму 7 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Хазарского РУП, установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи местный житель, ранее судимый Аббас Алиев.

По факту ведется расследование.