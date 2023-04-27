Сегодня с участием журналистов посажены три тысячи деревьев

С сегодняшнего утра с участием журналистов на площади в 3 гектара посажены три тысячи деревьев.

Об этом сообщил Trend в четверг министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе акции по посадке деревьев в Абшеронском районе, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az.

Он отметил, что мероприятия в рамках акции будут продолжаться до конца года.

"Акции по посадке деревьев проводятся с начала года и продлятся до конца года. Они посвящены 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. К ним присоединяются граждане, учреждения, организации. Наши города и районы станут еще более зелеными и красивыми", - отметил министр.