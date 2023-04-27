Дорожная полиция обратилась к водителям

Государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1.

В поступившем Day.Az обращении управления говорится:

"Принимая во внимание ограничение движения на некоторых улицах и проспектах столицы в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который стартует завтра, в целях обеспечения безопасности движения и предотвращения пробок, просим водителей, направляясь от южных ворот города к центру, в качестве альтернативы площади "Азнефть" и кругу "Нефтчиляр" воспользоваться дорогой от 14-го километра дороги Баку-Сальян в направлении Локбатанского кольца, проехав по третьей внешней кольцевой до "20 января" или по территории Йени Ясамал.



В то же время жителям "20-го участка" и поселка Баил рекомендуется добираться до центра города по улицам Гурбана Аббасова, Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова. Просим участников дорожного движения на период проведения Гран-при как можно меньше пользоваться личными автомобилями, отдавая предпочтение общественному транспорту".