В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились, 2 - скончались, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 811 человек вылечились, 10 235 - скончались, число активных больных составляет 211.

За последние сутки в стране проведены 1 437 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 587 257.