https://news.day.az/society/1559384.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились, 2 - скончались, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 811 человек вылечились, 10 235 - скончались, число активных больных составляет 211.
За последние сутки в стране проведены 1 437 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 587 257.
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