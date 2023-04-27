https://news.day.az/society/1559393.html В этих районах ухудшится погода
В этих районах ухудшится погода
28-29 апреля днем в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадки местами будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорной местности мокрый снег.
Восточный ветер 30 апреля местами будет усиливаться до 18-23 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре