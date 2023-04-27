В этих районах ухудшится погода
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28-29 апреля днем в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадки местами будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорной местности мокрый снег.

Восточный ветер 30 апреля местами будет усиливаться до 18-23 м/с.