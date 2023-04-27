https://news.day.az/society/1559395.html Подозреваемый в убийстве проректора вуза арестован спустя 12 лет
Подозреваемый в убийстве проректора вуза арестован спустя 12 лет
Спутся 12 лет после убийства Тариэля Ахмедова (1942 года рождения) арестован подозреваемый в совершении данного преступления.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.
Даянат Гулиев (1977 года рождения) привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 120.2.5 УК (умышленное убийство из корыстных побуждений), решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Тариэль Ахмедов был проректором "Центра науки и образования Университета Тефеккюр". Тело Т.Ахмедова было обнаружено возле его дома 16 сентября 2011 года.
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