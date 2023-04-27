Представление коллекции произведений Сальвадора Дали в Центре Гейдара Алиева является особенно знаменательным событием

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие грандиозной выставки произведений одного из известных художников XX века Сальвадора Дали под названием "Сюрреализм - это я", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Впервые представленная в Азербайджане экспозиция гениального испанского живописца, графика, скульптора, режиссера и писателя, одного из самых известных представителей сюрреализма Сальвадора Дали вызвала большой интерес общественности.

Выставка организована по инициативе азербайджанской компании Synergy Partnership и известной российской галереи PS Gallery, которую в Санкт-Петербурге в 2010 году основал и руководит ею Павел Башмаков - коллекционер графики и работ художников Парижской школы. На данный момент в PS Gallery представлена крупнейшая в России коллекция оригинальной графики Сальвадора Дали. Галерея организует эксклюзивные художественные проекты в городах России и впервые представила выставку за рубежом - в Азербайджане. Открытие выставки "Сюрреализм - это я" в Центре Гейдара Алиева стало знаковым культурным событием года и настоящим подарком для любителей высокого искусства. Выставка будет открыта с 27 апреля по 8 октября. Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева с 27 апреля

В интервью Trend Павел Башмаков рассказал о знаменательном событии - представлении экспозиции, которая является одной из самых больших коллекций оригинальных работ Сальвадора Дали в мире.

"Коллекционером не рождаются, а становятся, что произошло и со мной. В свое время я занимался интерьерными решениями и дизайном, винтажом, антиквариатом. И в какой-то момент увлекся графикой Парижской школы ХХ века - это большое созвездие великих имен - Шагал, Дали, Пикассо, Дюфи, Миро, Брак, Матисс и другие. Этот мир настолько поглотил меня, что я стал покупать произведения этих художников. Тогда я даже не думал, что становлюсь коллекционером. И можно сказать, что не я "нашел" Сальвадора Дали, а он меня, поскольку меня настолько увлекала эта неординарная личность, работоспособная, активная, разносторонняя, что мне захотелось покупать его графику, акварели, стеклянные и бронзовые скульптуры, т.е. стал изучать его жизнь через творчество. Со временем у меня появилась коллекция, которую уже можно было показывать на выставках широкой общественности. И с тех пор моя жизнь пошла по другому, чему очень рад, так как считаю, что дарю эмоции, соприкосновение с прекрасным и те знания, которых у людей не было до посещения экспозиций", - сказал коллекционер.

Интересно, что первая зарубежная выставка произведений Сальвадора Дали из коллекции Павла Башмакова должна была пройти в Италии и Китае, но помешала пандемия. И по воле судьбы она была представлена именно в Баку.

"Мы привезли в Баку большую коллекцию произведений Сальвадора Дали, среди которых графические работы художника, образцы скульптуры из стекла и бронзы, а также мультимедиа, напоминающие "живые полотна". На создание этой коллекции ушло более 15 лет, долгие годы поиска уникальных произведений, участия в аукционах, общения с коллегами из Европы и США, и каждая работа и серия, представленные здесь, имеют свою историю и очень ценны, по своему дороги. На выставке представлено 99 произведений и это сделано не специально, а так получилось. Это, конечно же, часть моей коллекции. Меня часто спрашивают - а сколько у вас всего произведений, на что отвечаю - не знаю, возможно, что тысячи работ разных художников. Произведений Сальвадора Дали больше всего. Таким образом, можно сказать, что начинаю серию своих зарубежных выставок именно из Баку. Есть приглашения из ОАЭ, Беларуси, Узбекистана, Саудовской Аравии и Турции", - сказал коллекционер.

Уникальный проект переносит посетителей в мир художника, а мультимедийная зона, в которой "оживают" эти образы, дает более глубокое представление о мире Сальвадора Дали. Одной из примечательных особенностей выставки стала также демонстрация созданных из стекла сюрреалистических объектов и оригинальных фотографий художника. Каждое произведение в исполнении Дали - это не только шедевр графического искусства, проявление новаторства и неповторимый авторский подход, но и целая история.

"Многие из ныне представленных полотен в Центре Гейдара Алиева были в стенах Эрмитажа Санкт-Петербурга, одного из ведущих музеев мира. В Эрмитаже было проведено около пятнадцати выставок из моей коллекции произведений Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других художников Парижской школы. В целом в России у меня прошло более шестидесяти выставок. И представление коллекции произведений Сальвадора Дали в Центре Гейдара Алиева, который считаю лучшим центром на всем Кавказе и одним из выдающихся мест на всей территории постсоветского пространства, является особенно знаменательным событием. Это одно из самых замечательных мест, где можно было провести данную выставку. Баку всегда для меня был центром культуры, где родилось и творило множество выдающихся деятелей искусства. Более того, между Санкт-Петербургом и Баку всегда была тесная связь. В частности, если вспомнить великого музыканта Мстислава Ростроповича, который родился в Баку, а жил в Санкт-Петербурге. А Муслима Магомаева слушал всегда - это величайший голос, который рождает чувства, возможно, даже большие, чем произведения Сальвадора Дали. Не впервые приезжаю в столицу Азербайджана и для меня огромное удовольствие видеть, как этот город развивается. Баку всегда был для меня инновационным. За последние пятнадцать лет произошли колоссальные перемены. Здесь очень приятно бывать, прекрасная обстановка и замечательные люди, И если говорить о том, что я могу увезти отсюда в свою коллекцию, то это, прежде всего, дружба людей. Здесь у меня появилось множество азербайджанских друзей и это самое ценное", - добавил Павел Башмаков.