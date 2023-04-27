Камран Азизов о реконструкции дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

При реконструкции дороги Муганлы - Исмаиллы-Габала особое внимание уделяется предотвращению ущерба зеленым насаждениям.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во время медиатура начальник Главного управления по эксплуатации и ремонту дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Камран Азизов.

По его словам, на этой территории строятся тоннели, альтернативные дороги, чтобы минимизировать ущерб зеленым насаждениям.

"Деревья, которые можно пересадить, будут перемещены. Чтобы не повредить 3 гектара зеленых насаждений, здесь был проложен тоннель", - сказал Азизов.