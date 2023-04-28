На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в сторону улицы Ахмеда Раджабли;

2. Проспект Зии Буньятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

7. Проспект Бабека, в сторону центра;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буньятова;

11. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Заторы наблюдаются в направлении улицы Алы Мустафаева, проспекта Зии Буньятова.