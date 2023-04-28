https://news.day.az/society/1559467.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, погиб ребенок
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, погиб ребенок
В результате аварии в Гаджигабуле есть погибший и раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке дороги Баку-Газах, на территории города Гаджигабул.
Автомобиль марки Nissan (99 NR 642), управляемый жительницей Баку Мамедли Халимой Рафиз гызы 1980 года рождения, потеряв управление, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП на месте происшествия погиб несовершеннолетний.
Водитель и пассажирка Алиева Хаяла Арзу гызы в тяжелом состоянии госпитализированы в Ширванскую больницу.
По данному факту проводится расследование.
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