В результате аварии в Гаджигабуле есть погибший и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке дороги Баку-Газах, на территории города Гаджигабул.

Автомобиль марки Nissan (99 NR 642), управляемый жительницей Баку Мамедли Халимой Рафиз гызы 1980 года рождения, потеряв управление, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП на месте происшествия погиб несовершеннолетний.

Водитель и пассажирка Алиева Хаяла Арзу гызы в тяжелом состоянии госпитализированы в Ширванскую больницу.

По данному факту проводится расследование.