Пожар в многоэтажке в Баку

В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Ясамальском районе на 15-м этаже жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 96 кв.м в ванной комнате сгорел потолок, электрические кабели, проходящие по потолку и пластиковая труба.

Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны ведомства.