https://news.day.az/society/1559484.html Пожар в многоэтажке в Баку
Пожар в многоэтажке в Баку
В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Ясамальском районе на 15-м этаже жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 96 кв.м в ванной комнате сгорел потолок, электрические кабели, проходящие по потолку и пластиковая труба.
Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны ведомства.
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