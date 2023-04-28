Проданы все билеты на автобусные рейсы в Шушу на май

Все билеты на май на регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли проданы.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на портал "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az).

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января 2022 года, а 25 июня были запущены регулярные автобусные рейсы Баку-Физули-Баку.