Вниманию учителей, желающих сменить место работы

Сегодня в 11:00 стартовал очередной этап выбора вакансий по смене места работы учителей государственных общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства образования и науки.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в отборе могут участвовать кандидаты, которые прошли регистрацию и электронные заявки которых были приняты.

Электронная система выбора вакансий будет активна до 11:00 2 мая, до этого времени кандидаты должны выбрать вакансию и подтвердить свою электронную заявку.