https://news.day.az/society/1559521.html Вниманию учителей, желающих сменить место работы
Вниманию учителей, желающих сменить место работы
Сегодня в 11:00 стартовал очередной этап выбора вакансий по смене места работы учителей государственных общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства образования и науки.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в отборе могут участвовать кандидаты, которые прошли регистрацию и электронные заявки которых были приняты.
Электронная система выбора вакансий будет активна до 11:00 2 мая, до этого времени кандидаты должны выбрать вакансию и подтвердить свою электронную заявку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре