Подробности инцидента между полицейскими и водителем «Toyota Prius» в Баку

Водитель автомобиля "Toyota Prius" Рауф Гурбанов (1987 г.р.), совершивший наезд на полицейского в Насиминском районе Баку, задержан за наркоторговлю.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, ранее судимый Р.Гурбанов оказал сопротивление полицейским при задержании и был задержан с помощью сотрудников ГДП.

Задержанный привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.