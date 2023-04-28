https://news.day.az/society/1559533.html Подробности инцидента между полицейскими и водителем «Toyota Prius» в Баку - ВИДЕО
Подробности инцидента между полицейскими и водителем «Toyota Prius» в Баку - ВИДЕО
Водитель автомобиля "Toyota Prius" Рауф Гурбанов (1987 г.р.), совершивший наезд на полицейского в Насиминском районе Баку, задержан за наркоторговлю.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, ранее судимый Р.Гурбанов оказал сопротивление полицейским при задержании и был задержан с помощью сотрудников ГДП.
Задержанный привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре