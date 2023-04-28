https://news.day.az/society/1559536.html Названо число лиц, которым назначена инвалидность в Азербайджане
Названо число лиц, которым назначена инвалидность в Азербайджане
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в первом квартале 2023 года назначило инвалидность 13 003 лицам.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, из них 6 034 лицам инвалидность назначена впервые. Оценка инвалидности осуществляется на основании данных, которые медицинское учреждение вводит в электронную систему.
После назначения инвалидности социальные выплаты назначаются посредством электронной системы в проактивном порядке.
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