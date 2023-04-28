Названо число лиц, которым назначена инвалидность в Азербайджане

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в первом квартале 2023 года назначило инвалидность 13 003 лицам.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, из них 6 034 лицам инвалидность назначена впервые. Оценка инвалидности осуществляется на основании данных, которые медицинское учреждение вводит в электронную систему.

После назначения инвалидности социальные выплаты назначаются посредством электронной системы в проактивном порядке.