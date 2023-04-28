Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит11-15° тепла, днем 22-27° тепла. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны осадки. Есть вероятность гроз и града. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит1112-16° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 4-9 ° тепла, днем 13-18 ° тепла.