Азербайджанская модель DOST может быть внедрена в Румынии
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Рассматривается вопрос о применении концепции DOST в Румынии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, об этом заявил президент Национального агентства занятости Румынии Флорин-Иринель Котошман, ознакомившийся с деятельностью Агентства DOST.

Вчера делегация во главе с Флорин-Иринель Котошманом посетила Агентство DOST.

Председатель Правления Агентства DOST Фарид Мамедов проинформировал делегацию о деятельности центров DOST.