https://news.day.az/society/1559570.html Азербайджанская модель DOST может быть внедрена в Румынии - ФОТО
Азербайджанская модель DOST может быть внедрена в Румынии - ФОТО
Рассматривается вопрос о применении концепции DOST в Румынии.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, об этом заявил президент Национального агентства занятости Румынии Флорин-Иринель Котошман, ознакомившийся с деятельностью Агентства DOST.
Вчера делегация во главе с Флорин-Иринель Котошманом посетила Агентство DOST.
Председатель Правления Агентства DOST Фарид Мамедов проинформировал делегацию о деятельности центров DOST.
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