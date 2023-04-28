Объявлены результаты экзаменов, проведенных 2 апреля
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Обнародованы результаты экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром 2 апреля 2023 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра, с результатами экзаменов можно ознакомиться по ссылкам:

https://eservices.dim.gov.az/2023/netbak1/?frm=egov

https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta/?frm=egov