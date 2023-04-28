https://news.day.az/society/1559671.html Объявлены результаты экзаменов, проведенных 2 апреля
Объявлены результаты экзаменов, проведенных 2 апреля
Обнародованы результаты экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром 2 апреля 2023 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра, с результатами экзаменов можно ознакомиться по ссылкам:
https://eservices.dim.gov.az/2023/netbak1/?frm=egov
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