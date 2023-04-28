TƏBİB приступил к медобследованию семей, которые будут переселены в Лачин

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) начало медицинское обследование семей, которые будут переселены в Лачин.

Как сообщили в пятницу Day.Az в TƏBİB, обследование проводится в центральных больницах Тертерского, Гахского, Кюрдамирского, Губинского, Физулинского, Бардинского, Шамахинского, Имишлинского, Шекинского, Бейлаганского, Агджабединского районов, городских больницах Ширвана и Мингячевира, городской больнице № 1 Сумгайытского медицинского центра, Центральной районной больнице Абшеронского района, "Йени клиника" по Ясамальскому, Сабаильскому и Насиминскому районам Баку, в Медицинском центре "Локбатан" Гарадагского района, в медицинских центрах Бинагадинского, Хазарского, Сабунчинского, Сураханского, Низаминского, Хатаинского районов города Баку.

Всего к медобследованиям будет привлечена 401 семья (1 648 человек). Будут проведены биохимические лабораторные анализы, УЗИ, электрокардиография и флюорография.

Медицинское обследование семей, которые будут переселены в Лачин, проводится в рамках сотрудничества Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и TƏBİB.

В рамках меморандума TƏBİB планирует организовать общий медицинский осмотр граждан, которые будут переселены на освобожденные территории, иммунизацию детей от различных инфекционных заболеваний согласно утвержденному календарю прививок.

Отметим, что на сегодня медицинский осмотр прошли семьи, переселенные в село Агалы Зангиланского района.