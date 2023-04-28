https://news.day.az/society/1559682.html В Азербайджане вступает в силу мораторий на вылов рыбы
В Азербайджане вступает в силу мораторий на вылов рыбы
Мораторий на вылов рыбы во всех водоемах на территории страны вступает в силу с 1 мая 2023 года в связи с периодом нереста рыбы и продлится до 1 сентября.
Об этом сообщила Day.Az в пятницу официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Арзу Бабаева.
Она отметила, что сотрудниками Управления полиции на водном транспорте министерства внутренних дел, госслужб экологической безопасности и охраны биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов в целях пресечения незаконного вылова рыбы проводятся регулярные контрольные мероприятия и принимаются меры против нарушителей.
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