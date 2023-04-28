Дорожная полиция обратилась к водителям

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ограничено движение на улицах, входящих в Бакинское городское кольцо, а также прилегающих к нему.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном управлении дорожной полиции.

В период действия ограничений дорожная полиция продолжает службу в усиленном режиме с целью обеспечения безопасного движения водителей и пешеходов по территории столицы, а также бесперебойного движения транспорта.

"Еще раз рекомендуем водителям в течение периода проведения соревнований отдавать предпочтение общественному транспорту и планировать свои поездки по альтернативным дорогам", - говорится в обращении.