Заседание суда по делу Салима Муслимова отложено

Заседание суда в Бакинском суде по тяжким преступлениям по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты Азербайджана Салима Муслимова перенесено на следующую неделю, сообщает в пятницу Day.Az.

Отметим, что Салим Муслимов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

После 13 месяцев заключения он был помещен под домашний арест из-за проблем со здоровьем.