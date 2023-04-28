В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 23 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 316 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 820 834 человек вылечились, 10 238 скончались, число активных больных - 244.

За прошедшие сутки проведен 1 081 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 588 338 тестов.