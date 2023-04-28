Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 248 человек.



Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 128, вторую дозу получили 86, бустерную дозу - 29 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 5.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 960 299, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 593, вторую дозу получили 4 880 835, бустерную дозу - 3 402 727 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 144 человека.