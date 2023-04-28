https://news.day.az/society/1559777.html В Тертере в результате разрыва мины погибли 3 человека
В Тертере в результате разрыва мины погибли 3 человека
В Тертерском районе произошел минный инцидент.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
Было отмечено, что 28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.
В результате разрыва противотанковой мины погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.
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