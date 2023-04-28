https://news.day.az/society/1559786.html Тела подорвавшихся на мине в Тертере вывезены из заминированных территорий - ФОТО - ВИДЕО
Тела подорвавшихся на мине в Тертере вывезены из заминированных территорий - ФОТО - ВИДЕО
Из села Тапгарагоюнлу Тертерского района вывезены тела людей, подорвавшихся на мине.
Как передает Day.Az, тела были доставлены в морг Тертерского района.
Отметим, что 28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.
В результате разрыва противотанковой мины погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.
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