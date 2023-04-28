Тела подорвавшихся на мине в Тертере вывезены из заминированных территорий
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Из села Тапгарагоюнлу Тертерского района вывезены тела людей, подорвавшихся на мине.

Как передает Day.Az, тела были доставлены в морг Тертерского района.

Отметим, что 28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.

В результате разрыва противотанковой мины погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.