Погибли 3 человека в ДТП за прошедшие сутки в Азербайджане
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За прошедшие сутки в Азербайджане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3 человека.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечено, что 28 апреля на автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.

В результате 3 человека погибли, один получил травмы.