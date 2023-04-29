https://news.day.az/society/1559866.html Погибли 3 человека в ДТП за прошедшие сутки в Азербайджане
Погибли 3 человека в ДТП за прошедшие сутки в Азербайджане
За прошедшие сутки в Азербайджане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3 человека.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечено, что 28 апреля на автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.
В результате 3 человека погибли, один получил травмы.
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