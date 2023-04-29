Синоптики об аномально теплой погоде в Баку

Температура воздуха в Баку 28 апреля была на 4,6 градуса выше климатической нормы.

Как сообщили Day.Az в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, максимальная температура воздуха составила 22-26° в Баку и на Абшеронском полуострове, 30° - в Сумгайыте, 24-30° - в Нахчыване, до 21° - в горных районах, 26°-30° - в низменных районах страны.

Вчера вечером в некоторых западных районах (Садарак, Дашкесан, Гянджа) страны прошли грозы, небольшие дожди.