Какой будет погода в воскресенье?

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром в некоторых местах ожидается морось, ближе к ночи - дождь. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Об этом сообщили Day.Az в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 24-29° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм рт. Относительная влажность воздуха - 55-65%.