https://news.day.az/society/1559921.html Какой будет погода в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Какой будет погода в воскресенье? - ПРОГНОЗ
30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром в некоторых местах ожидается морось, ближе к ночи - дождь. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.
Об этом сообщили Day.Az в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 24-29° тепла.
Атмосферное давление составит 755 мм рт. Относительная влажность воздуха - 55-65%.
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