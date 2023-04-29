Пожар в многоэтажке в Баку

На 5-м этаже многоэтажного жилого здания в Сураханском районе города Баку на площади 3 кв.м. частично сгорели предметы домашнего обихода в одной из комнат 3-комнатной квартиры общей площадью 50 кв.м. и 1 электрический обогреватель.

Как сообщили Day.Az в МЧС, квартира была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.