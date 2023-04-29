есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Агстафинском районе погибли 3 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

В отдел полиции Агстафинского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на дороге Баку-Газах на территории Агстафинского района. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В результате предварительного расследования стало известно о столкновении автомобилей марок "Toyota" и "ВАЗ 2107", 6 пассажиров автомобиля Toyota получили травмы, трое из 5 человек, находившихся в автомобиле "ВАЗ 2107", погибли.

Пострадавшие госпитализированы, будет предоставлена дополнительная информация.